Chili: un «Front de gauche» veut créer la surprise aux élections

17 novembre 2017 Par Marion Gonidec

Élections présidentielle et législatives, dimanche, au Chili : en marge des deux grandes forces, la droite de Sebastián Piñera et la majorité sortante de centre-gauche du candidat Alejandro Guillier, s’est constituée une troisième force, la gauche radicale du Frente Amplio (le Front large). C’est une coalition d’organisations, certaines issues des mouvements étudiants et lycéens de 2011, qui n’est pas sans rappeler la France insoumise, et surtout le mouvement des indignés.