Un document secret sur une mission soviétique vers la Lune déclassifié

Le 15 janvier 1973, la sonde spatiale Luna-21 a atteint la surface de la Lune, avec à son bord le rover Lunokhod-2. Entre le 16 janvier et le 10 mai 1973, ce dernier a parcouru 42 kilomètres et envoyé vers la Terre environ 86 images panoramiques et 80 000 photographies, avant de finalement subir une surchauffe et cesser de fonctionner à cause de poussières ayant pénétré sa coque.