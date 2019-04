L’affaire Odebrecht au Pérou: suicide d’Alan García, quatrième président mis en cause

Il n’a fallu que quelques heures pour que le suspect redevienne un président. Quelques heures et une balle. Visé par un mandat d’arrêt et un ordre de placement en détention provisoire du parquet pour dix jours, l’ancien président péruvien Alan García s’est tiré une balle dans la tête, mercredi, vers six heures du matin (heure locale) peu après l’arrivée des policiers à son domicile. Il est décédé à l’hôpital à 10 heures.