La Grèce s’apprête donc à « revenir sur les marchés » et à émettre une dette de marché d’un montant de 4 milliards d'euros et pour une maturité de cinq ans. Même si selon le site grec Macropolis, l'opération devrait avoir lieu la semaine prochaine seulement, le succès de la manœuvre semble acquis, trois ans après la dernière apparition de la République hellénique sur le marché. À cette époque, le gouvernement de « grande coalition » d’Antonis Samaras avait levé 4,5 milliards d’euros à trois et cinq ans. Sans doute son successeur, Alexis Tsipras, devenu premier ministre en janvier 2015, célébrera-t-il ce retour comme un succès de sa politique économique, laquelle est en réalité entièrement inspirée par les « institutions » qui pilotent le troisième plan « de sauvetage » lancé en août 2015.