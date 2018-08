Les paradis fiscaux sont aussi un enfer environnemental

On connaissait l'impact économique, politique ou social des paradis fiscaux. Mais leurs liens avec les crimes environnementaux avait rarement été documenté. Une étude réalisée par un groupe de travail sur la dynamique de l’économie et l’environnement (Global Economic Dynamics and the Biosphere, ou GEDB), rattaché à l’Académie royale des sciences de Suède, vient combler ce manque.