La Corée du Nord ne voit plus l'intérêt des sommets Trump-Kim

18 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

La Corée du Nord ne voit plus l'intérêt d'organiser des sommets entre Kim Jong-un et Donald Trump dans le seul but d'offrir au président des Etats-Unis "quelque chose dont il puisse se vanter", a déclaré lundi un haut responsable nord-coréen.