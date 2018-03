Largement réélu, Poutine se montre plus conciliant avec l'Occident

19 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Vladimir Poutine a adopté lundi un ton un peu plus conciliant vis-à-vis des Occidentaux après avoir remporté la veille sa victoire la plus nette à une élection présidentielle en Russie, affirmant n'avoir aucun désir de se lancer dans une course aux armements et vouloir aplanir les divergences avec ses partenaires.