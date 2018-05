Tous les moments forts du mariage de Meghan et Harry

Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle se sont dit oui ce 19 mai. Ce mariage entre l’actrice américaine, roturière de son état et le fils cadet du prince Charles et Diana, membre de la famille royale britannique, était attendu depuis des mois. L’histoire d’amour, depuis son officialisation, régale les gazettes. Car rien ne prédestinait Harry, sixième dans l’ordre de succession pour le trône, à jeter son dévolu sur Meghan, une actrice divorcée et métisse afro-américaine. Et pourtant, 2 640 convives ont participé au mariage princier parmi lesquels 600 présents à la cérémonie religieuse. « Tous ont reçu des consignes claires : ni photos, ni selfies ne seront tolérés lors de la cérémonie. »