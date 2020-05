Et si Lina Attalah, l’une des dernières journalistes indépendantes égyptiennes à ne pas être bâillonnée par le régime du dictateur Abdel Fattah al-Sissi, disparaissait à son tour en prison, après une parodie de procès ou sans jamais avoir été jugée, après des mois ou des années en détention provisoire ? C’est l’angoisse qui a saisi pendant plusieurs heures, dimanche 17 mai, les cercles militants des droits humains en Égypte et au-delà de l’Afrique et du Moyen-Orient, de l’Europe aux États-Unis.