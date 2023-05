Au Canada, les incendies n’étanchent pas la soif de pétrole de l’Alberta

MontréalMontréal (Canada).– 38 000 personnes évacuées, un état d’urgence déclaré en pleine campagne électorale, plus de soixante-dix feux encore actifs à la date du 17 mai et plus de 728 000 hectares partis en fumée. Sans parler de la qualité de l’air qui se détériore au fil des jours, plusieurs villes étant désormais dans le brouillard. La situation ne semblait pas s’arranger puisque des ordres d’évacuation sont encore donnés et 2 500 pompiers sont toujours déployés.