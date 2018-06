Congé parental: les dirigeants européens rabotent les avancées sociales prévues

Proposé en avril 2017 à la suite de la mobilisation de la Confédération européenne des syndicats (CES), le projet de directive sur l’« équilibre entre vie privée et vie professionnelle » constituait l’une des rares avancées sociales de la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker. Mais une fois passé entre les mains des 28 États membres, il ne reste plus grand-chose des ambitions progressistes de la directive, notamment en matière d’égalité entre femmes et hommes.