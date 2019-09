Pour protéger son fils, Bolsonaro s’attaque aux institutions

Rio de Janeiro (Brésil), correspondance.– Le président brésilien Jair Bolsonaro multiplie nominations et pressions pour tenter de mettre à l’abri ses proches touchés par des affaires. Cette stratégie déstabilise également celui qui était jusque-là son allié, l’ancien juge Sérgio Moro, un ministre de la justice déjà ébranlé par les révélations du site The Intercept sur les dérives et calculs politiques de l’immense opération anticorruption « Lava Jato », qui a abouti à l’incarcération de l’ex-président Luis Inácio Lula da Silva.