L’actrice Asia Argento, figure de #MeToo, aurait payé un homme qui l’accusait d’agression sexuelle

L’actrice et réalisatrice italienne Asia Argento, une des accusatrices de Harvey Weinstein et figure de proue du mouvement #MeToo de libération de la parole des femmes, aurait discrètement versé de l’argent à un jeune acteur américain qui l’accusait d’agression sexuelle en 2013, a révélé le New York Times, dimanche 19 août.