Manifestation monstre à Londres pour un second référendum sur le Brexit

20 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

A un peu plus de cinq mois du retrait britannique de l'Union européenne, des centaines de milliers de partisans du maintien du Royaume-Uni au sein de l'UE ont défilé samedi dans les rues de Londres pour réclamer un second référendum sur le Brexit, la plus importante manifestation à ce jour des "Remainers.