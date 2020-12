Variante du coronavirus: plusieurs pays suspendent leurs vols avec le Royaume-Uni

La nouvelle variante du SARS-CoV-2 circulant au Royaume-Uni est « hors de contrôle », selon le ministre de la santé britannique, Matt Hancock. Le gouvernement du conservateur Boris Johnson a annoncé, samedi soir, le reconfinement de Londres, du sud-est de l’Angleterre et d’une partie de l’est, contraignant plus de 16 millions d’habitants à rester chez eux et à renoncer aux retrouvailles de Noël.