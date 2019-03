Manifestations: de la renaissance de la citoyenneté en Algérie

Si en Algérie les vendredis sont les jours de mobilisation les plus importants, à l’étranger, la diaspora prend le relais les dimanches pour signifier son engagement pour son pays d’origine. « Nous n’avons plus de slogans, dégagez ! », « Un problème d’audition ? », « Mais partez donc, ça fait quatre vendredis qu’on rate la sieste ! » : tels sont les slogans qui évoluent au fil des semaines et traduisent non sans humour l’humeur des manifestants. Certains poussent même la plaisanterie à vouloir la pérennisation du mouvement populaire, car enfin, en tant que citoyens et citoyennes, ils-elles prennent part à une activité festive et rassembleuse, alors que les vendredis sont connus pour être des journées mortes dans le pays. Et si cette réappropriation de l’espace public signait les premiers pas d’un engagement citoyen sans précédent ?