« Macron est présenté comme une oasis de modération, un rempart contre les extrêmes. Mais il n’y a rien de ‘‘modéré’’ à couper à la serpe dans les impôts des riches, à attaquer les droits des travailleurs, ou à diaboliser les réfugiés. » Ce n’est pas Mediapart qui le dit, mais Owen Jones, militant de gauche et chroniqueur au Guardian, un journal britannique centriste et tout ce qu’il y a de plus, a priori, Macron-compatible.