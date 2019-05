En Roumanie, les sociaux-démocrates s’en prennent à l’Europe pour faire oublier leurs déboires

21 mai 2019 Par Florentin Cassonnet Et Jean-Arnault Dérens

Depuis son intégration en 2007, la Roumanie est l’un des pays les plus enthousiastes envers l’Union. Une relation de confiance que le Parti social-démocrate au pouvoir pourrait remettre en cause : empêtré dans des affaires de corruption, le parti contre-attaque en réclamant plus de « respect » de la part de Bruxelles et de ses partenaires européens.