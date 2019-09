Dans une interview accordée mi-septembre au site américain Marketwatch, Jean-Paul Agon, le patron de L’Oréal affirme que « quand vous habitez en ville, votre peau, vos cheveux, sont plus sollicités que si vous viviez dans une zone rurale, vous avez donc plus besoin de shampoings, d’après-shampoings, de soins pour la peau ; de crèmes hydratantes, d’anti-UV, etc. »