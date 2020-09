Beethoven, une nouvelle arme russe contre les manifestations

Depuis deux mois et demi, les habitants de la grande ville de Khabarovsk, dans l’Extrême-Orient russe, manifestent contre le pouvoir et le gouverneur de la région. Le 19 septembre, les autorités ont installé des sonos géantes pour noyer les discours et slogans des manifestants dans du Beethoven, prétextant du 250e anniversaire de la naissance du compositeur.