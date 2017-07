Rohani face à la double pression des ultras iraniens et de Washington

Le président Hassan Rohani n’a pas encore présenté son gouvernement ni prêté serment – il le fera le 5 août – devant Ali Khamenei, le Guide de la révolution, et le Majlis (Parlement), que déjà ses adversaires, tant à l’intérieur de l’Iran qu’à l’extérieur, entendent lui mener la vie dure. À Téhéran, les attaques des milieux radicaux sont de plus en plus virulentes et les autorités judiciaires ont même incarcéré son frère Hossein Fereydoun, le 15 juillet. Transféré peu après dans un hôpital de Téhéran pour des raisons de santé, celui-ci a été libéré lundi après le versement d’une caution de 350 milliards de rials, soit environ 9 millions d’euros, selon un chiffre avancé par la presse iranienne.