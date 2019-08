A Hong Kong, un quart de la population manifeste. Qui sont ces manifestants?

Hong Kong, correspondance.– Jusqu’où devra aller à la désobéissance civile pour faire plier les autorités ? Le mouvement massif de contestation à Hong Kong, initialement modéré dans ses modes d’action, a semblé de plus en plus tenté par les méthodes plus radicales. Ce qui en dit long sur l’exaspération sociale et politique, mais aussi sur la politisation de la société. Plus les années passent, plus Pékin accroît son influence et moins les Hongkongais acceptent l’idée de devoir se soumettre au gouvernement central.