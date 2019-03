A Berlin, les associations mobilisent contre la directive sur les droits d’auteur

Berlin (Allemagne), de notre correspondant.- Entre 5 000 et 6 000 manifestants ont répondu samedi 23 mars à l’appel du collectif d’associations #SaveTheInternet à Berlin. Beaucoup de jeunes hommes et d’écoliers, mais aussi des groupes de copines, quelques crinières blanches, des amoureux ou encore de jeunes familles qui font coup double, manifestation et promenade printanière. Ce n’est pas le rassemblement du siècle. La foule présente est tout juste suffisante pour bloquer quelques rues et occuper la Potsdamer Platz.

Pourtant, si l’on considère le motif très spécifique de la manifestation, c’est-à-dire la demande de retrait de l’article 13 de la future directive européenne sur les droits d’auteur, ainsi que l’interdiction de filtres à téléchargement sur Internet, c’est tout de même une petite performance et peut-être la pointe émergée d’un iceberg, puisqu’une pétition en ligne sur le sujet a réuni près de 5 millions de signatures.

Le Parlement européen doit voter mardi 26 mars la directive sur les droits d’auteur. Celle-ci va permettre aux auteurs de mieux contrôler les reprises de leurs œuvres, mais aussi de bénéficier de dividendes qui, jusqu’à présent, ne leur ont jamais été versés. Cependant, les dispositions contraignantes prévues par le texte de loi, de même que l’importante marge d’interprétation juridique contenue dans les articles 11 et 13, pourraient forcer des millions de petits acteurs de l’Internet à mettre la clé sous la porte ou à cesser leurs activités loufoques, critiques ou créatrices.

« Je veux garder mon Internet. Avec l’article 13, il sera possible de bloquer le chargement de vidéos, de photos et de plein de trucs. On pourra plus faire grand-chose. L’Internet, ça va devenir mortel », croit savoir Torsten, un élève de seconde qui manifeste à Berlin.

Comme la plupart des autres personnes interrogées, Torsten n’a rien contre la défense des droits d’auteur. Et il n’est même pas sûr que la directive débouche forcément sur une « censure » et la mise au pas de l’Internet. Mais le texte critiqué est bourré d’à-peu-près juridiques et implique des solutions techniques dont seules les grandes plateformes ont les moyens : « Nous ne pouvons pas nous payer de filtre à téléchargement. Nous ne voulons pas de cet incertitude… L’article 13 doit être supprimé », crie l’orateur du haut de son camion.

En Europe, près de 100 villes accueillent de telles manifestations. C’est un peu la dernière charge avant le vote de mardi prochain. En réalité, l’épicentre du mouvement se trouve au nord de l’Europe centrale, en Allemagne, en Pologne et en République tchèque. Une pétition en ligne à également réuni près de 5 millions de signatures, dont les deux tiers en Allemagne.

Jeudi dernier, les sites allemand, tchèque, slovaque, estonien et danois de l’encyclopédie libre Wikipédia ont aussi bloqué tout accès pendant 24 heures, diffusant à la place un texte de protestation contre la future réforme.

Comme on le verra plus loin, Wikipedia n’est pas directement concerné par cette réforme, qui veut renforcer le contrôle et la rémunération des auteurs. Mais l’équipe allemande de la célèbre encyclopédie craint comme beaucoup que l’incontournable mise en place de nouvelles technologies de contrôle n’assèche la créativité d’Internet et ne ramène le Web « à l’époque de la télévision câblée », comme l’estimait vendredi 22 mars la députée européenne et membre du Parti pirate allemand Julia Reda, très active sur ce dossier.

L’idée de départ de la réforme était simple et ne voulait que corriger une dérive. En effet, avec le développement des grands plateformes, mais aussi l’apparition des logiciels qui permettent à peu de frais et sans grand maîtrise technique de créer son blog ou son forum, et de placer des textes et des vidéos en ligne, l’Internet s’est enrichi de multiples contributions en tout genre.

Mais sans grand respect des règles ni des droits des auteurs, les grands perdants de l’affaire. « Pourtant, si on utilise la création d’autrui, il faut le demander et il faut exiger le paiement de droits par YouTube et autres plateformes. Il est normal que les auteurs en profitent aussi. C’est la logique de la directive », explique l’expert en stratégies numériques Stefan Herwig.

Pour rétablir une « justice » en faveur des auteurs, deux articles particulièrement discutés, les articles 11 et 13 (renuméroté 17 dans la version finale) ont été intégrés dans la directive. Le premier concerne la reprise de « publications de presse » (titre et premières lignes d’un article) dans des listes établies par des moteurs de recherche. L’article 11 précise que toute plateforme utilisant plus que de « très courts extraits » d’articles de presse devra négocier le versement de droits avec les éditeurs de presse qui détiennent les textes. De son côté, l’article 13 exige des plateformes qu’elles fassent tout pour éviter, sous peine d’amende, la mise en ligne de contenus non autorisés par leurs auteurs.

« On voit qu’il n’est pas question d’établir une censure, comme certains le disent en exagérant. Cependant, la mise en pratique risque d’être complexe. Pour vraiment répondre aux exigences, les plateformes comme YouTube, par exemple, ne pourront pas faire autrement que d’utiliser des filtres de téléchargement, explique le journaliste Markus Reuther, expert sur la question des droits d’auteur pour le blog spécialisé Netzpolitik. En clair, tout contenu reconnu comme ne respectant pas les droits d’auteur au moment du téléchargement sera bloqué et ne pourra pas être publié sur Internet. Or, Google et YouTube disposent déjà d’un système similaire de reconnaissance appelé Content ID et on sait bien qu’il a des problèmes à différencier les textes et les musiques. Les filtres qui vont être mis en place risquent donc fort de bloquer beaucoup plus de choses que nécessaire. »

Le législateur a bien sûr prévu des exceptions. L’utilisation de mèmes et de GIF, ces détournements d’images et de brefs extraits de vidéos, ne seront pas pénalisés, de même que la reprise d’œuvres à des fins critiques ou satiriques. Par ailleurs, seules les grandes plateformes seront concernées par l’obligation de paiement et de contrôle, afin de ne pas pénaliser les start-ups et les amateurs.

Seront donc exemptés tout site, tout forum ou toute plateforme ayant moins de trois ans d’existence, moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et un niveau d’audience inférieur à 5 millions de visiteurs uniques par mois.

« Le texte est trompeur. Car pour être exempté, il faudra remplir ces trois conditions à la fois. Si l’une d’elles n’est pas remplie, alors il faudra se soumettre à l’obligation de contrôler les contenus. Autant dire qu’avec la seule clause d’ancienneté, la majeure partie des acteurs de l’Internet sera concernée. Or, il n’ont pas les moyens de se payer un filtrage au chargement », détaille M. Reuther.

Pour le commissaire fédéral à la protection des données Ulrich Kelber, la directive dissimule une autre dérive possible. À savoir que les grandes plateformes, actuellement contre la directive qui les obligerait à payer des droits d’auteur, pourraient en fait profiter de la nouvelle loi pour renforcer leur puissance. « Les petits acteurs n’auront justement pas la possibilité de passer des accords avec tous les auteurs. Ils ne pourront pas non plus supporter les efforts énormes que suppose la mise au point de filtres de chargement. »

Sa crainte est donc qu’ils seront obligés de se tourner vers les grands opérateurs tels Google pour leur demander de sous-traiter le contrôle de leurs données : « Au bout du compte, on aurait la création d’un modèle oligopolistique constitué de quelques prestataires disposant de tels filtres, au travers desquels passerait plus ou moins l’ensemble du trafic de données de l’Internet », écrit Ulrich Kelber.

Au niveau gouvernemental, les représentants du parti social-démocrate ont annoncé qu’ils déposeraient une motion mardi prochain pour faire supprimer l’article 13. De son côté, le parti conservateur d’Angela Merkel a annoncé qu’il voterait en faveur du texte actuel de la directive, fortement plébiscité par les associations représentant des artistes et des auteurs, autant que par les puissantes sociétés de gestion des droits d’auteur

En revanche, lors de la formulation de la loi nationale pour la transposition de la directive en Allemagne, Paul Zimiak, le nouveau secrétaire de la CDU, a promis qu’il s’engagerait pour interdire les filtres de téléchargement. Soit une position complètement contradictoire avec l’actuelle, ce qui ne satisfait pas les opposants à l’article 13.