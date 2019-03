Le cyclone Idai a fait 732 morts en Afrique australe

BEIRA, Mozambique (Reuters) - Le passage du cyclone Idai sur l'Afrique australe a fait au moins 732 morts et des centaines de milliers de déplacés, au vu des derniers bilans communiqués samedi par des responsables gouvernementaux et des Nations unies.

Le Mozambique est le pays le plus durement touché, avec 417 morts et 1.400 blessés. Le cyclone a abordé les terres le soir du 14 mars au niveau de la grande ville portuaire de Beira. Deux grandes rivières, le Buzi et le Pungue, ont débordé, submergeant des villages entiers. On compte pas moins de 600.000 déplacés au Mozambique, où 385.000 hectares de terres agricoles ont été dévastés. Des cas de choléra ont été signalés à Beira.

Idai, plus puissant cyclone survenu en Afrique australe depuis Eline en 2000, a également frappé le Zimbabwe et le Malawi.

Le cyclone a balayé le 16 mars l'est du Zimbabwe, où des inondations ont été signalées dans les districts de Chimanimani et de Chipinge. Le nombre de décès dus à Idai dans ce pays s'élève à 259, celui des blessés à 200.

Au Malawi, ont dénombrait samedi 56 morts et 577 blessés, ainsi que 94.000 déplacés.