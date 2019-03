Le dernier bastion de l’Etat islamique en Syrie est tombé

À l’issue de plusieurs semaines de combats autour du réduit de Baghouz, dans l’est de la Syrie, les Forces démocratiques syriennes (FDS), constituées principalement de miliciens kurdes appuyés par les États-Unis, ont annoncé avoir repris le dernier territoire conquis par Daech. « Les Forces démocratiques syriennes déclarent la totale élimination du soi-disant califat de l’État islamique et une défaite territoriale à 100 % de l’EI », a déclaré samedi 23 mars 2019 un porte-parole des FDS dans un communiqué.

« La plus grande détermination reste nécessaire pour prévenir la résurgence de Daech », a prévenu le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans un communiqué.



Nous republions à cette occasion l’article paru sur Mediapart à la mi-février 2019.

---------------

Ce n’est pas la première fois que Daech est enterré. Avant de ressusciter pour se battre, encore et toujours. Depuis la chute de Raqqa, la « capitale » de son califat autoproclamé, au second semestre de 2017, il n’a pas manqué de militaires, de politiciens et d’experts pour proclamer que l’État islamique vivait ses derniers jours. Néanmoins, cette fois-ci semble la bonne, au moins pour ce qui concerne la version de Daech qui s’était emparée à la mi-2014 d’un immense territoire à cheval sur l’Irak et la Syrie.

D’après les informations distillées par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une milice à majorité kurde qui comprend également des combattants arabes sunnites et qui est soutenue par les États-Unis, le dernier morceau de terrain encore contrôlé par l’État islamique se réduirait à un demi-kilomètre carré dans la ville de Baghouz, à la frontière de l’Irak et de la Syrie.

Cette zone n’a aucune valeur stratégique, mais elle est occupée depuis longtemps par les forces de Daech, ce qui la rend difficilement attaquable. Elle serait en effet maillée de tunnels, fortement minée et les derniers soldats islamistes se serviraient de la population civile comme d’un bouclier humain.

Pour autant, un porte-parole des FDS, joint par téléphone, assure « qu’il ne s’agit plus que d’une question de jours avant que l’on puisse affirmer que Daech a été définitivement vaincu ». Les Américains, qui appuient fortement les FDS, notamment avec des moyens aériens, avaient même envisagé de proclamer la victoire dès le week-end dernier, comme le président Donald Trump l’avait laissé entendre lors d’une conférence de presse vendredi 15 février 2019.

S’ils ne l’ont pas fait, c’est parce qu'« il reste encore une poche de combattants jusqu’au-boutistes, principalement des étrangers, qui sont prêts à mourir et à sacrifier tout le monde autour d’eux », selon le porte-parole des FDS. Selon lui, les militants « locaux » de Daech, c’est-à-dire les Irakiens et les Syriens, essaient de négocier leur reddition, mais ils en sont parfois empêchés par les « étrangers », en provenance d’Égypte, du Yémen, du Caucase ou d’Europe, qui n’ont plus rien à espérer d’autre que la mort, sur place ou dans leur pays d’origine.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, une ONG qui s’efforce de comptabiliser les victimes du conflit à partir d’un réseau d’informateurs sur le terrain, des véhicules auraient ces derniers jours transporté des militants de l’État islamique hors de Baghouz, sans doute des dirigeants qui ont déposé les armes.

La reconquête de cette dernière poche à l’est de la Syrie, entamée en septembre 2018, aurait fait 700 morts dans les rangs des FDS et 1 300 parmi les troupes de Daech, en plus de 400 civils. Les derniers survivants de l’État islamique sont, selon toute probabilité, au bord de l’épuisement, du manque de nourriture et de munitions.

Si la conclusion de cette ultime bataille est connue d’avance, cela signifie-t-il pour autant la fin définitive de Daech ? Aujourd’hui, la plupart des spécialistes répondent positivement, mais avec prudence.

Les combattants de Daech lorsqu'ils étaient au sommet de leur pouvoir, à Raqqa en 2014. © Reuters

Certes, comme nous l’avons déjà écrit dans Mediapart, de nombreux combattants islamistes, anticipant la défaite, se sont échappés depuis belle lurette, retournant incognito dans leurs pays d’origine ou ralliant d’autres territoires de djihad (Yémen, Sahel, Sinaï, Libye). Une partie des militants irakiens est également parvenue à rentrer chez elle, où les conditions qui avaient favorisé l’émergence de l’État islamique – pour aller vite, la marginalisation de populations sunnites par les gouvernants chiites – n’ont guère changé.

« On assiste depuis plusieurs semaines à une recrudescence des attentats en Irak qui n’est sans doute pas étrangère au retour des soldats de Daech, estime Juan Cole, spécialiste de l’Irak à l’université du Michigan. Ces derniers reviennent chez eux et reforment des cellules clandestines dans l’objectif de briser la mainmise de la majorité chiite sur le pays. C’est encore et toujours la même dynamique depuis 2003, date de l’invasion américaine. »

Outre la piétaille de Daech qui est parvenue à passer au travers des mailles du filet des arrestations ou des procès expéditifs, souvent à coups de pots-de-vin, un certain nombre de dirigeants se sont également évaporés, à commencer par le premier d’entre eux, Abou Bakr al-Baghdadi. L’émir de l’État islamique a souvent été annoncé comme mort, mais aux dernières nouvelles, il est toujours en fuite. Même si sa capacité de diriger une organisation en partie anéantie et éparpillée est grandement affaiblie, il demeure un point d’inspiration et de ralliement pour ses ouailles.

Malgré ces bémols et le risque d’un djihadisme diffus qui reste une quasi-certitude, Daech a perdu ses deux plus grandes forces et paraît destiné à suivre le chemin d’Al-Qaïda : pas complètement éradiqué mais avec une capacité de nuisance très limitée. La plus grosse perte pour l’État islamique est celle d’un narratif de succès. Comme l’organisation d’Oussama Ben Laden à son époque, Daech ne peut plus se prévaloir d’une litanie de succès portés par la volonté de Dieu.