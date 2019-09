A Manhattan, les rois du pétrole organisent leur contre-sommet climatique

New York (États-Unis) de notre correspondant. – À quelques rues de là, au bord de l'Hudson River, la jeune activiste suédoise Greta Thunberg vient de lancer un message de rage. « Des gens meurent, des écosystèmes s’effondrent, nous sommes au début d’une extinction de masse. Et la seule chose dont vous parlez, c’est d’argent et de contes de fées qui vantent une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? »