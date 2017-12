Surveillance: Paris enquête sur la vente de matériel à l'Egypte

C’était l’un des chevaux de bataille de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) depuis de longs mois. Vendredi 22 décembre, le parquet de Paris a fini par s’aligner sur sa volonté d'enquêter sur le contrat passé entre le régime autoritaire d’al-Sissi et l’entreprise française Nexa Technologies (ex-Amesys). Une demande pour laquelle la FIDH a travaillé de concert avec la LDH et le Cairo Insitute for Human Rights. L’enquête pourrait conduire à une mise en examen pour complicité de tortures et disparitions forcées. C'est un signal fort envoyé à destination des entreprises de surveillance et d’armement, et des autorités françaises.[[lire_aussi]]