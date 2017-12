Turquie: de la répression à la reprise en main de l’enseignement

Quinze mois après le coup d’État avorté, le bilan de la répression est époustouflant, rappelle Ahmet Insel dans un long texte publié vendredi 22 décembre sur le site La Vie des idées. 123 000 fonctionnaires ont été limogés, environ 90 000 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles 47 000 sont maintenues en détention, 17 universités et plus de 1 000 écoles et cours préparatoires ont été fermés, plus de 1 000 associations et fondations ont été dissoutes… L’épuration touche également des journaux, des revues, des chaînes de télévision et des radios, des maisons d’édition, des entreprises commerciales. Le patrimoine des personnes morales qui ont été interdites ou dissoutes est soit confisqué au profit du Trésor public et de la Direction des fondations, soit transféré à un organisme public spécialisé dans la liquidation des entreprises en difficulté.