Les dessous de la traque de Peter Cherif

Peter Cherif a été arrêté à Djibouti grâce à la coopération entre les services secrets américains, la DGSE et les autorités djiboutiennes. Extradé et placé en garde à vue à son arrivée en France ce dimanche, cet ami des Kouachi présente un profil qui suscite beaucoup de questions. Des notes de renseignement déclassifiées laissent voir le rôle de courroie de transmission qu’il aurait joué entre les commanditaires et les tueurs de Charlie Hebdo.