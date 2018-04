L'Allemagne a-t-elle mangé son pain blanc économique ? Alors que l'indice IFO du climat des affaires a encore ralenti en avril, le site économique allemand Makronom s'interroge sur la nature de ce coup de frein. Les économistes de banque tendent largement à relativiser le phénomène, évoquant des éléments conjoncturels et passagers comme l'épidémie de grippe ou les craintes sur un resserrement protectionniste. Mais le site évoque une autre hypothèse plus inquiétante : la conjoncture industrielle allemande dépendait de grandes commandes dues à un optimiste démesuré sur la demande. Le retour à la réalité conduira à un frein des investissements et, peut-être, à une récession.