Mario Draghi, l’homme qui a tenu à bout de bras l’euro

Il est peut-être le responsable le plus puissant de toute l’Europe. Il est en tout cas celui qui l’a tenue à bout de bras au cours des six dernières années, celui qui a évité l’effondrement de l’euro et l’éclatement de l’Europe. Pourtant, pendant cette campagne européenne, personne n’a vraiment parlé de Mario Draghi, de son rôle à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), de son bilan ou du profil de son successeur à partir d’octobre.

Alors que les élections européennes de 2014 résonnaient du traumatisme de la crise de la zone euro, de la crise grecque, des actions de la Troïka, des défauts de la construction européenne, ces thèmes ont largement été mis sous le tapis pendant les débats. Les gauches radicales ont préféré mettre en sourdine leurs discussions sur la sortie de l’euro. Les plus aventureux ont osé réclamer que la BCE, qui a su trouver des centaines de milliards pour les milieux financiers, dégage aussi un peu d’argent pour financer la transition climatique et la lutte contre le réchauffement climatique. Tous les autres ont préféré plus simplement oublier le sujet. Comme s’il ne fallait surtout pas réveiller de mauvais souvenirs. Comme s’il était urgent de feindre de croire que tout était rentré dans l’ordre, que tous les risques étaient désormais écartés dans la zone euro.

Mario Draghi, président de la BCE, Antonio Tajani, président du Parlement européen, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, pour le vingtième anniversaire du lancement de l'euro, en janvier 2019. © Reuters

À défaut, Mario Draghi se charge lui-même de dresser un état des lieux au moment où il s’apprête à quitter la présidence de la BCE. Et il est peu complaisant. Même s’il est parvenu à écarter le danger de l’éclatement de l’Europe grâce à la « magie » monétaire de la Banque centrale, il ne cesse d’insister sur le fait qu’il laisse une zone vulnérable, à la construction inachevée, et sans doute irréformable, tant les désaccords entre les pays membres sont grands. Et ils risquent de s’élargir encore à l’issue du scrutin des européennes.

En dépit de la gravité de la situation tout au long de la décennie, les responsables politiques ont été incapables de passer outre leurs divergences de vues et d’intérêts pour apporter des réponses à la hauteur de la crise : aucun des dysfonctionnements majeurs – déformation économique au profit de l’Allemagne, politique monétaire unique inadaptée qui n’est corrigée par aucun mécanisme de redistribution entre les différents pays, absence de tout dispositif de solidarité et de partage de risque, absence de garantie en dernier ressort, impossibilité d’ajustement autre que la dévaluation interne, etc. – pointés dans la construction de la zone euro n’a été corrigé.

« Certains affirment être très investis dans le projet européen, mais ils le sont soit avec une forme de naïveté en épousant des idées nobles mais inatteignables, soit en adoptant une attitude cynique », n’a pu s’empêcher de déclarer Mario Draghi lors d’un colloque, le 21 mai à Francfort, visant directement les responsables politiques des différents pays. Leur reprochant en filigrane d’avoir laissé la BCE, avec ses moyens réels mais insuffisants vu l’ampleur des problèmes, lutter seule contre la menace de l’écroulement de l’euro.

Le reproche peut être prolongé. Avec le poste de président de la Commission européenne, celui de la présidence de la BCE est le plus important en Europe. Au vu du rôle politique éminent qu’il exerce désormais, de l’importance des décisions de l’institution monétaire pour l’activité économique de toute la zone, on pourrait s’attendre à ce que les principaux chefs d’État et de gouvernement examinent avec attention le choix du successeur de Mario Draghi, qu’ils soupèsent ses idées et ses projets. Car ce choix aura de lourdes répercussions sur la politique monétaire choisie, déterminant en partie l’avenir de la zone euro et celui de ses habitants.

Mais plutôt que de se pencher sur les différentes options de politique monétaire défendues par les candidats, plutôt que de s’interroger sur les moyens qu’il conviendrait de mettre en œuvre à l’avenir, tout se transforme en bataille d’influence et de préséance. La nomination du futur président de la BCE se tranchera en comité restreint, à l’issue des élections européennes, suivant les rapports de force qui se dessinent en fonction du scrutin.

La campagne pour la succession de Mario Draghi s’est engagée en coulisse depuis plusieurs mois. Cinq candidats – tous des hommes – reviennent avec insistance : l’ancien gouverneur de la banque de Finlande, Erkki Liikanen ; le gouverneur de la banque de France, François Villeroy de Galhau ; le Finlandais Olli Rehn, ancien commissaire européen dans la commission Barroso, est aussi sur les rangs, tout comme le bras droit de Mario Draghi à la BCE, le Français Benoît Cœuré, et enfin le président de la Bundesbank, Jens Weidmann.

Alors que les échéances approchent, la bataille fait rage, notamment entre Paris et Berlin : le gouvernement allemand soutenant la candidature du président de la Bundesbank, le gouvernement français celle du gouverneur de la Banque de France.

Les milieux financiers suivent avec attention ces évolutions tant la BCE est devenue, selon eux, l’acteur dominant de l’Europe ces dernières années. Par deux fois, Mario Draghi a évité la catastrophe. D’abord en août 2012, lorsqu’il a déclaré qu’il prendrait toutes les mesures possibles – « whatever it takes », selon l’expression désormais consacrée – pour éviter l’effondrement. Puis en 2015 lorsque, la zone euro étant menacée par la déflation, il a imposé une politique de taux zéro et un programme massif de rachat de dettes publiques et privées – quantitative easing – afin de soutenir les finances publiques et les économies européennes. 4 000 milliards d’euros ont ainsi été distribués par la BCE pendant cette décennie, qui ont malheureusement davantage bénéficié au système financier qu’à l’économie réelle.

« L’héritage légué par Mario Draghi fait consensus […]. Il a transformé la BCE de Bundesbank en Réserve fédérale », assure le Financial Times. Le propos est flatteur, mais en partie inexact. Certes, la BCE a fini par briser les règles taboues, calquées sur celles de la Bundesbank, qu’elle s’était imposées depuis sa création. Tardivement, elle a adopté une politique monétaire accommodante, s’alignant sur les pratiques de la Fed, mais aussi des banques centrales du Japon, de la Chine, de l’Angleterre, pour ne citer que les plus importantes. Ce qui a permis une synchronisation au niveau mondial des politiques monétaires à des moments critiques.

Mais rien n’assure que cette conversion, imposée par les circonstances, soit définitive, ni que le futur président mettra ses pas dans ceux de Mario Draghi. La BCE reste contrainte par son statut. À l’inverse de la Fed, qui a aussi pour mission de veiller à la croissance et l’emploi, le seul et unique rôle de l’institution de Francfort est de lutter contre l’inflation. Et encore, selon un critère des plus restreints : une inflation. Ce chiffre magique, comme tout ce qui touche aux politiques économiques européennes, peut donner lieu à des interprétations variables. Entre 1,3 % et 1,9 % d’inflation, les différences sur l’activité peuvent être considérables dans les économies modernes.

Cette possibilité de « retour aux fondamentaux » est d’autant plus redoutée que la candidature du président de la Bundesbank revient en force. Craignant de ne pas pouvoir obtenir la présidence de la Commission européenne compte tenu de l’opposition d’Emmanuel Macron, la droite allemande fait pression pour que l’Allemagne obtienne la présidence de la BCE. La perspective de voir nommer Jens Weidmann à la tête de l’institution monétaire européenne fait frémir autant le monde financier que nombre de gouvernements de l’Europe du Sud : Jens Weidmann est considéré comme le gardien du temple de l’orthodoxie monétaire et économique allemande.