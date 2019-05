Trump annonce l'envoi de 1.500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a annoncé vendredi l'envoi de 1.500 militaires américains supplémentaires au Moyen-Orient, alors que les tensions avec l'Iran se sont encore intensifiées ces derniers jours.

Ils seront essentiellement chargés d'assurer des missions de protection, a précisé le président des Etats-Unis.

Le Pentagone a précisé que sur ces 1.500 militaires supplémentaires, 900 seraient envoyés dans la région. Les 600 autres y sont déjà stationnés mais leur déploiement va être prolongé. Aucun soldat envoyé en renfort n'ira en Irak ou en Syrie, indique le département de la Défense.

"Nous voulons bénéficier de protection au Moyen-Orient. Nous allons envoyer un nombre relativement limité de soldats, principalement par précaution", a dit Trump qui s'adressait devant la presse avant de quitter la Maison blanche pour une visite au Japon.

Ces renforts appuieront les moyens militaires américains déjà stationnés dans la région. L'armée américaine a envoyé le porte-avions Abraham Lincoln et son groupe aéronaval ainsi que des bombardiers et des batteries de missiles Patriot en réponse à ce que Washington qualifie de menaces iraniennes.

L'armée américaine a par ailleurs formellement accusé vendredi les gardiens de la Révolution, le corps d'élite des forces iraniennes, d'être directement responsables des "actes de sabotage" qui ont visé quatre tankers, dont deux pétroliers saoudiens, il y a deux semaines au large des Emirats arabes unis.

Les rapports du renseignement, a ajouté le contre-amiral Michael Gilday, de l'état-major interarmes, dessinent les contours d'une "campagne" menée par l'Iran liant différentes menaces dans cette zone à haute tension de la planète.

Le département d'Etat a retiré pour sa part une partie de son personnel en poste à Bagdad et Erbil en disant craindre une menace de milices pro-iraniennes.

Téhéran dénonce pour sa part une "guerre psychologique" et un "jeu politique".

Dans un tweet publié dimanche dernier, Trump menaçait la république islamique de destruction. "Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. Ne menacez plus jamais les Etats-Unis", écrivait-il.

Il s'est fait plus mesuré vendredi. "Pour le moment, je ne pense pas que l'Iran veuille se battre. Et je ne pense certainement pas qu'ils veulent se battre contre nous", a-t-il dit. "Mais ils ne pourront pas avoir d'armes nucléaires. Et ils le comprennent."

L'Iran, qui souffre du rétablissement des sanctions économiques consécutives à la décision prise il y a un peu plus d'un an par Trump de retirer son pays de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a menacé à son tour de ne plus respecter certains engagements pris dans ce cadre.

Cité par l'agence de presse russe RIA, le numéro deux de la commission parlementaire des Affaires étrangères, Vladimir Djabarov, a déclaré que la Russie pourrait porter devant le Conseil de sécurité des Nations unies la question de ce nouveau déploiement de forces américaines au Moyen-Orient.