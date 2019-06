« Historique », « sans précédent ». Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’a pas lésiné sur les qualificatifs pour décrire le sommet qui s’ouvre aujourd’hui à Jérusalem. Il réunit en effet pour la première fois les conseillers américain et israélien à la Sécurité nationale, John Bolton et Meir Ben-Shabbat, ainsi que le secrétaire russe du Conseil de sécurité, Nikolaï Patrushev. Au menu de cette rencontre : des discussions sur les questions « de sécurité régionale », et, plus spécifiquement, la présence iranienne en Syrie.