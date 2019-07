Salvini confiant dans l'avenir de la coalition

24 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Fort du soutien du chef du gouvernement Giuseppe Conte, le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini a fait état mercredi de "bons signes" qui augurent bien selon lui de l'action du gouvernement de coalition constitué il y a plus d'un an par la Ligue et le Mouvement 5 Etoiles (M5S) de Luigi Di Maio.