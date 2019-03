Espagne: la polémique sur les restes de Franco illustre la puissance des réseaux de ses héritiers

25 mars 2019 Par Laura Guien



À l’approche d’élections législatives, le 28 avril, le conflit entre le gouvernement socialiste espagnol et la famille Franco sur l’exhumation des restes du dictateur s’intensifie. L’affaire met de nouveau en lumière les réseaux et privilèges dont bénéficient ses héritiers, en particulier par le biais de l’opaque Fondation Franco, et illustre la difficulté du travail de mémoire espagnol.