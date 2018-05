Corruption: l’Espagnol Rajoy face à une motion de censure

Après six ans et demi de règne, Mariano Rajoy va-t-il chuter ? Le Parti socialiste a déposé vendredi 25 mai une motion de censure qui pourrait aboutir, même si ce n’est pas le scénario le plus probable. Le chef du gouvernement est plongé dans la tourmente au lendemain d’un verdict fracassant de la justice espagnole sur un vaste réseau de corruption lié au PP, dont il est président depuis 2004.