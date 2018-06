Le succès des vins reproduits en laboratoire

On connaissait le burger in vitro, les cellules-souches, les médicaments génériques et même les diamants de synthèse… Voici les vins artificiels, qui se targuent de tromper les plus fins palais avec leurs répliques chimiques. Ils ont la robe, le nez, la teneur en alcool du vin. Mais ils n’ont connu ni terre, ni sarments de vigne, ni soleil, ni pluie, ni vignerons, ni chais, ni cave. Juste le laboratoire où ils ont été élaborés.