Aux Etats-Unis, Bernie Sanders propose l’annulation totale de la dette étudiante

« Je n’emploie pas le mot souvent, mais ce que nous proposons est révolutionnaire. » C’est par cette phrase que le sénateur du Vermont Bernie Sanders, candidat à la primaire démocrate pour l’élection présidentielle de 2020, a annoncé lundi 24 juin son projet d’annuler purement et simplement 1 598 milliards de dollars (environ 1 403 milliards d’euros) de prêts étudiants pour les 44 millions d’Étasuniens qui en remboursent aujourd’hui. Un projet de loi en ce sens sera déposé devant le Congrès par le sénateur et deux représentants démocrates, Ilhan Omar, du Minnesota, et Pramila Jayapal, de l’État de Washington. Il sera soutenu par la vedette des « démocrates socialistes » à la chambre, Alexandria Ocasio-Cortez, de New York.