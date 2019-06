La criminalisation de l’aide aux réfugiés, partout en Europe

C’est une étude qui fait froid dans le dos. Publiée ce mois de juin par l’ONG Resoma (plateforme sociale de recherche sur les migrations et l’asile), elle recense les cas de poursuites judiciaires engagées contre des démarches d’aide aux réfugiés entre 2015 et 2019. 53 cas sont répertoriés en Grèce, 38 en Italie et 31 en France.