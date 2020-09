A Liège, des «cow-boys» misent sur les tests salivaires face au Covid

Liège (Belgique), de notre envoyé spécial.– Une histoire d’étiquettes les a contraints à retarder de quelques jours, au lundi 28 septembre, le lancement de l’expérience. « Les premières étiquettes collées sur les tubes, là où figurent le code-barres, avaient tendance à s’effacer. On a jugé plus sage de repousser un peu », explique Fabrice Bureau, l’un des concepteurs d’un projet inédit de tests Covid, dont les résultats seront suivis de près, en Belgique, et sans doute bien au-delà.