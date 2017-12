Albert Karaziwan, l'homme qui a acheté l'Afrique

Albert Karaziwan, patron belge de la firme Semlex, a signé des contrats de production de papiers d’identité avec une douzaine de pays africains. Comme l’a révélé l’agence de presse Reuters, ce vendredi 22 décembre, ce business lucratif s’est développé dans une zone grise qui a fini par intriguer la justice et les forces de police. A Bruxelles, le boss de Semlex et son intermédiaire Zina Wazouna Idriss, ex-femme du président du Tchad, ont pu compter sur le soutien du sénateur libéral Alain Destexhe. Et vice-versa.