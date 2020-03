Au Venezuela, l’union nationale n’est pas à l’ordre du jour

Caracas (Venezuela), correspondance.– À Caracas, seuls les « Guacamayas », les grands aras bleus qui font la fierté de la capitale, circulent encore librement. Depuis mardi 17 mars, l’ensemble du pays est en quarantaine. Impossible de se déplacer dans les rues sans masques et sans gants, les autoroutes et les grandes avenues sont condamnées et des barrages ont été installés aux portes des villes, parfois même dans certains quartiers. Un couvre-feu a été décrété. L’armée, déployée un peu partout pour faire respecter le confinement, ne laisse circuler que les personnels de santé, quelques fonctionnaires et parfois la presse.