Avec le Covid-19, les croisières virent au cauchemar

Débarqués précipitamment des navires, confinés dans leurs cabines, malades, ou épargnés par le Covid-19, les passagers des bateaux de croisière ont vécu ces deux dernières semaines une expérience unique, et non prévue au programme : celle de passer du rêve au chaos. Pour une partie des passagers et des équipages, la crise sanitaire a révélé les défaillances et l’absence d’anticipation de certains croisiéristes.