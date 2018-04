La « marche du retour » réprimée dans le sang par les soldats israéliens. En moins d’un mois, la répression des Palestiniens par les Israéliens a fait 39 morts et près de 1 500 blessés, dont des enfants. Un nombre inhabituel de victimes qui « met en cause les règles d’engagement retenues par les autorités israéliennes. Contrairement à l’usage, les moyens non létaux ne sont pas privilégiés. Selon l’armée, le vent rabattrait le gaz lacrymogène ; les balles en caoutchouc et les canons à eau seraient inefficaces du fait des distances », rapporte Le Monde.