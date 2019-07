Syrie: trois mois d’horreur dans la province d’Idleb

Depuis fin avril, Damas et son allié russe pilonnent quasi quotidiennement la province d’Idleb et les zones adjacentes dans les régions voisines d’Alep, de Hama et de Lattaquié. Les frappes aériennes et les tirs d’artillerie ont coûté la vie à environ 740 civils en trois mois, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). La province d’Idleb, qui accueille quelque trois millions d’habitants, est dominée par les jihadistes de Hay’at Tahrir el-Cham (HTC, ex-branche syrienne d’Al-Qaïda). D’autres factions rebelles et jihadistes y sont présentes. Des frappes aériennes du régime ont visé hier plusieurs villes de la région, faisant trois morts selon l’OSDH. « Les bombardements se concentrent sur les souks, les habitations, les cliniques et les centres de la Défense civile. »