Efficacité, prix, risques, etc.: la course effrénée aux vaccins

95 % d’efficacité pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, 94,5 % pour celui de Moderna et entre 70 % et 90 % selon les doses injectées pour celui d’AstraZeneca. Le peloton de tête des laboratoires engagés dans cette compétition mondiale dépose au fur et à mesure ses demandes d’autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires. Une fois le feu vert donné, les campagnes de vaccination débuteront. Les premiers vaccins sont attendus à partir de début 2021 dans l’Hexagone.

Entre technique de vaccination, efficacité, conditions de conservation plus ou moins contraignantes, prix, capacité de production et doses prévues pour la France, Mediapart mentionne les éléments transmis par les six fabricants de vaccins sur lesquels l’Europe mise pour protéger sa population de la maladie (scrollez de gauche à droite pour afficher l’intégralité des colonnes du tableau).

Pour s’approvisionner, la France s’est unie aux autres pays de l’Union européenne. La Commission européenne négocie en leur nom des contrats de précommandes avec les fabricants. Le but ? Sécuriser des doses de vaccins, attendus comme le Messie dans le monde entier, en exigeant qu’une partie de la production se fasse sur le vieux continent.

Dans le tableau ci-dessus, Mediapart indique le nombre de doses pré-achetées initialement, même si, bien souvent, des options de précommandes supplémentaires ont été posées. Si les six vaccins sur lesquels l’Europe a parié pour l’heure s’avèrent tous efficaces, s’ils sont tous estimés sûrs par l’European Medicines Agency (EMA) et s’ils sont produits à temps, ils seront distribués à partir de début 2021, pour les premiers.

15 % de ces pré-achats reviennent à la France, c’est-à-dire près de 200 millions de doses en tout. Deux injections sont a priori nécessaires pour prévenir la survenue de signes de la maladie. La France disposerait alors de quoi vacciner près de 100 millions de personnes si tous les candidats vaccins sur lesquels elle mise s’avèrent effectivement efficaces et qu’ils obtiennent une autorisation de mise sur le marché.

Avec les trois premiers à avoir publié des résultats intermédiaires, Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca, les pré-achats de la France permettraient déjà de vacciner plus de 40 millions de personnes. Mais ces doses vont arriver au compte-gouttes dans un premier temps, tout le monde ne pourra pas être vacciné début 2021. Le gouvernement déterminera alors les personnes prioritaires.

Emmanuel Macron a déjà indiqué le 24 novembre que « nous commencerons vraisemblablement […] par vacciner les personnes les plus fragiles, et donc les plus âgées ». Les autres personnes les plus à risque de développer des formes graves de Covid-19, comme celles présentant des signes de comorbidité tels que le diabète ou l’obésité, pourraient également recevoir les injections parmi les premières ; de même que le personnel soignant.

D’autres vaccins dans le monde sont en phase finale d’expérimentation, comme Cansino, Sinopharm ou Sinovac. Avant même que les essais cliniques ne soient terminés, ils ont déjà été massivement distribués en Chine. En revanche, ils ne devraient pas être vendus en Europe. L’américain Novavax est également bien placé dans cette course mondiale aux vaccins, de même que l’indien Bharat. Enfin, la Russie communique sur les performances de Spoutnik-V, mais sans transparence suffisante pour permettre une comparaison avec les résultats d’efficacité avancés par les autres fabricants à ce stade.