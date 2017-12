Echange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes pro-russes

27 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Les autorités ukrainiennes et les rebelles séparatistes pro-russes ont procédé mercredi au plus large échange de prisonniers depuis le début du conflit, début 2014, rendant des centaines de captifs à leurs familles avant le nouvel an et le Noël orthodoxe.