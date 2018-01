L'empire Bolloré et la Socfin sont mis en difficulté devant le tribunal

La Socfin, étroitement liée à l’empire Bolloré, et sa filiale camerounaise, la Socapalm, ont porté plainte en diffamation contre deux ONG, ReAct et Sherpa, et trois journaux, Le Point, L’Obs et Mediapart. «Une procédure bâillon» pour empêcher d'informer, ont dénoncé les parties de la défense. La procureure de la République a demandé la relaxe. Compte rendu de l’audience.