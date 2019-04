8chan: enquête sur la plateforme des terroristes racistes

15 mars 2019, Brenton Tarrant, 28 ans, tue 50 musulmans et fait 50 blessés dans une mosquée de Nouvelle-Zélande. 27 avril 2019, James Earnest, 19 ans, ouvre le feu dans une synagogue de Californie et tue une fidèle, faisant aussi trois blessés. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd si son fusil d'assaut ne s'était pas enrayé.