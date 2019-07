Iran: L'Europe en symbole d’impuissance ?

Pour tenter de dissiper les menaces américaines et préserver ses entreprises, l’UE a d’abord réactivé son règlement de « blocage », adopté en 1996 pour contrer les effets extraterritoriaux des sanctions américaines visant notamment l’Iran et Cuba. S’il dispose que les personnes et entités européennes ont l’obligation de ne pas respecter les mesures d’application extraterritoriale prises par un État tiers, ce règlement – déjà en vigueur au plus fort des amendes infligés aux entreprises européennes– demeure toutefois largement symbolique et n’a d’ailleurs jamais été appliqué.